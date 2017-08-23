ФСБ опровергает информацию о засланных 18 смертниках

После нападения мужчины на прохожих в центре Сургута жителям стали приходить сообщения о засланных 18 смертниках. Людей просят не выходить в места массовых скоплений людей, торговые центры и развлекательные гипермаркеты, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на интернет-издание «72.ru».

Стоит отметить, что официальные ведомства опровергают эту информацию. На сайте администрации Тюмени появилось объявление, в котором говорится, что данная информация ФСБ России не распространялась и не подтверждается.

«В воскресенье я подготовил письмо со словами поддержки и сочувствия именно в связи с терактом, потому что для меня однозначно, что это теракт. Вообще, тюменский север, там ХМАО — у них достаточно много межэтнических проблем. Их всё время гасят, стараются не выносить, но у них ситуация достаточно сложная. И там надо за этим всё время следить, модерировать, разговаривать со всеми общинами. У них непростая ситуация. Но они как-то с этим справляются, – высказал своё мнение Екатеринбурга Евгений Ройзман. – Но замалчивать нельзя, потому что когда вслух прозвучало — предупрежден, значит, вооружен. Нельзя молчать. На мой взгляд, это, конечно, однозначно теракт. Я, конечно, сочувствую жителям».

Также он добавил, что необходимо заняться улучшением работы служб, ответственных за предотвращение таких трагедий.