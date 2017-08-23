ФСБ опровергает информацию о засланных 18 смертниках

После нападения мужчины на прохожих в центре Сургута жителям стали приходить сообщения о засланных 18 смертниках. Людей просят не выходить в места массовых скоплений людей, торговые центры и развлекательные гипермаркеты, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на интернет-издание «72.ru».
Стоит отметить, что официальные ведомства опровергают эту информацию. На сайте администрации Тюмени появилось объявление, в котором говорится, что данная информация ФСБ России не распространялась и не подтверждается.
«В воскресенье я подготовил письмо со словами поддержки и сочувствия именно в связи с терактом, потому что для меня однозначно, что это теракт. Вообще, тюменский север, там ХМАО — у них достаточно много межэтнических проблем. Их всё время гасят, стараются не выносить, но у них ситуация достаточно сложная. И там надо за этим всё время следить, модерировать, разговаривать со всеми общинами. У них непростая ситуация. Но они как-то с этим справляются, – высказал своё мнение Екатеринбурга Евгений Ройзман. – Но замалчивать нельзя, потому что когда вслух прозвучало — предупрежден, значит, вооружен. Нельзя молчать. На мой взгляд, это, конечно, однозначно теракт. Я, конечно, сочувствую жителям».
Также он добавил, что необходимо заняться улучшением работы служб, ответственных за предотвращение таких трагедий.
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00