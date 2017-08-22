В редакцию siapress.ru поступила информация по пострадавшим в результате нападения в Сургут: 1 в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, 5 – в состоянии средней степени тяжесть, 1 – наблюдается амбулаторно.
Пострадавшие при нападениях в Сургуте идут на поправку. Правда, пока не все
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