СРОЧНО! В Сургуте люди в масках напали на прохожих в центре города

В соцсетях появилась информация, что в центре Сургута (напротив ТЦ "Мир") вооруженные ножами и огнестрельным оружием люди в масках напали на прохожих.

Пока имеются данные об одном погибшем и 12 пострадавших. Тело убитого можно увидеть на фото. Как стало известно СИА-ПРЕСС, раненных увезли в Травмотологический центр Сургута. Пятеро из них находятся в операционных и реанимации, других с незначительными повреждениями отпустили домой.

По другой версии, труп принадлежит одному из нападавших - он был застрелен полицейскими. О точном количестве преступников пока неизвестно.

Между тем, очевидцы сообщают о том, что в ТЦ "Северный" мужчина, накурившись спайса, ходил по магазину с ножом и топором. ТЦ закрыли на час, были вызваны полиция и пожарные. Возможно, речь идет об одном и том же нападавшем.

По неподтвержденной пока информации, до нападения на людей на улице Бахилова, в ТЦ "Северный" неизвестный бросил дымовую шашку. Были вызваны пожарные.

В городе введен план-перехват. В настоящий момент готовится официальное заявление правоохранительных органов Сургута и правительства Югры о сложившейся ситуации.

Новость будет дополняться.