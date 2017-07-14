​Стечение технических проблем. УМВД Сургута объяснило гигантскую очередь на регистрацию автомобилей

УМВД России по г. Сургуту дало ответ siapress.ru по поводу гигантской очереди в отделении ГИБДД на регистрацию автомобилей 11 июля.

«11.07.2017г. с 9:00 до 11:00 в связи с технической неисправностью на сервере автоматической системы ФИС ГИБДД-М прием заявителей был остановлен, – сообщает УМВД в официальном письме. – В связи с невозможностью приема документов для предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и во избежание нарушения очередности подачи заявлений, гражданами самостоятельно было принято решение составить рукописные списки. На момент окончания рабочего дня было произведено 259 регистрационных действий».

В настоящее время техническая неисправность устранена. Терминал управления очередью работает в штатном режиме.

Информацию о том, что в тот день работало только одно окно приема заявлений, полицейские опровергают. По их данным, страждущих принимали пять инспекторов.

Также УМВД пояснило ситуацию с использованием Госуслуг: «При регистрации заявлений портал ЕПГУ предлагает заявителю два варианта обращения в регистрационно-экзаменационное подразделение: «Обратиться лично» и «Записаться электронно». Выбирая вкладку «Обратиться лично», заявитель получает пин-код, для активации которого необходимо воспользоваться терминалом автоматического программного комплекса электронного управления очередью. В свою очередь вкладка «Записаться электронно» позволяет заявителю выбрать любое удобное время и обратиться непосредственно к инспектору, осуществляющему прием документов, минуя необходимость использовать терминал автоматического программного комплекса электронного управления очередью».