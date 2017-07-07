​Скоро в Сургуте заработает Школа блогеров для молодежи. Будут учиться делать видео и раскрывать проблемы города

В рамках проекта «Зарница. Прорыв» в Сургуте открыта Школа блогеров. Уже с 12 июля будет дан официальный старт сезона, который продлится до конца этого года. В течение всего времени 30 сургутян из числа молодежи смогут научиться записывать и размещать в сети «правильные» видеоблоги.

Для работы уже подготовлено просторное помещение в ТЦ «Гулливер», в котором имеется все необходимое оборудование: проекторы, камеры, микрофоны и так далее.

Как рассказал корреспонденту «НГ» один из инициаторов создания Школы Сергей Мелашенко все ученики будут получать определенные задания: «Уже сейчас мы прописываем программу. Для участников подготовили поэтапное развитие, по мере прохождения заданий они будут усложняться. Так, первое, что нужно будет сделать новоиспеченному блогеру – самопрезентация – видео, в котором он интересно расскажет о себе. Затем материал нужно будет «подшлифовать», смонтировать, привлекая в свою группу других ребят».

Как отмечают организаторы Школы блогеров, цель ее создания – привлечение молодежи в информационное пространство: «Сейчас вся молодежь находится в интернете, вся информационная повестка формируется именно там. То, что показывают в телевизоре, до 70 процентов молодых людей не доходит. А эта школа к тому же прекрасный шанс проявить и испытать себя», - говорит Сергей Мелашенко.

В своих видеообращениях сургутяне-участники проекта будут рассказывать не только о себе, но и о том, что их волнует, как на федеральном уровне, так и на региональном и городском. «Они смогут как сами обрисовать проблему и подготовить блог по ней, так и воспользоваться советом кого-то из знакомых, друзей, своей команды», - пояснил Мелашенко.

Преподавать в Школе блогеров будут местные специалисты ораторского искусства, актерского мастерства, режисссеры и другие профессионалы, которые смогут передать опыт молодому поколению.

На данный момент в Школе могут обучиться 30 человек, прием заявок осуществляется в интернете – для участия необходимо написать в личные сообщения Сергею Мелашенко https://vk.com/melashenk