В Сургуте сезон граффити: уличные художники продолжают украшать город

Проект «Стены города» продолжает свое развитие: в этот раз его участники взялись за непримечательные бетонные стены вдоль улицы Быстринской. Чтобы разукрасить их, художникам потребовалось несколько дней. Задумка в том, чтобы создать вдоль дороги своеобразную галерею: каждое изображение получает свой собственный «багет», что создает эффект полноценной картины.

К единообразию изображений никто не стремился, наоборот: авторы взялись за совершенно разные стили: от классических пейзажей до современных граффити. В этом как раз и заключается суть проекта «Стены города», - здесь художников не принуждает рисовать «по правилам», а предлагают полную свободу выбора.

«В этом году главная тема - цветы. Картинная галерея под открытым небом, - рассказывает заведующая Центром молодежного дизайна Анна Чиняева, - Мы живем на Севере, и цветы нас не так часто радуют. А хочется, чтобы и зимой что-то напоминало о весне и лете. В этом году в мероприятии участвует много ребят, они все разные. Есть профессионалы, которые с самого начала с нами, но много и новичков. В следующем году мы хотим немного видоизменить проект «Стены города». Объединим городских художников, которые рисуют не только баллончиками, но и карандашами, гуашью. Предложим им выбрать любимое место в городе и нарисовать в различной технике. А потом данные работы послужат основой для баннеров. Каким образом мы впишем их в городское пространство - еще подумаем, но вариантов уже масса».





