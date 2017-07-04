​В Сургуте может появиться центр освоения Арктики

В ходе заседания комитета региональных координаторов Северного форума, который проходил в Югре, губернатор Наталья Комарова предложила несколько площадок для совместной работы его участников. Главная надежда в том, что координаторы форума заинтересуются проектом инновационно-образовательного центра, основная работа которого будет направлена на развитие Арктики и прилежащих территорий. Разместить этот центр планируется в Сургуте.

«Это разные компетенции, касающиеся развития производственных мощностей, освоения недр, в том числе трудноизвлекаемых и шельфовых запасов, создания транспортной инфраструктуры, работы по экологической проблематике», - отметила Наталья Комарова.





Кстати:

Северный форум – некоммерческая международная организация, состоящая из 18 субнациональных регионов из восьми зарубежных стран. Его целью является улучшение качества жизни северных народов, развитие территорий и осуществление совместных социально-экономических инициатив