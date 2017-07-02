На развитие малого и среднего бизнеса из бюджета Сургута дополнительно выделено 4,2 млн рублей

4,2 млн рублей дополнительно выделено из бюджета Сургута на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».

Средства выделены для предоставления финансовой поддержки по двум наиболее востребованным направлениям: финансовая поддержка субъектов в части компенсации платежей по предоставленным консалтинговым услугам (размер субсидии не может составлять более 200 тыс. рублей.); финансовая поддержка субъектов по приобретению оборудования и лицензионных программных продуктов (до 300 тыс. рублей).

Ознакомиться с порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат можно на сайте городской администрации.

Кроме того, каждый четверг в 16.00 проводятся консультации по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса. Место проведения: администрация города, ул. Энгельса, д. 8, каб. 506. Контактный телефон: 8 (3462) 52-21-22.