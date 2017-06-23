Рано утром в воскресенье, 25 июня, у сургутской мечети перекроют дорогу. Мусульмане празднуют Ураза-байрам

В воскресенье, 25 июня, мусульмане празднуют большой праздник Ураза-байрам. Поэтому рано утром в этот день, с 6.00 до 8.00, полиция перекроет некоторые участки дороги у сургутской мечети. В частности, движение будет закрыто:

— по пр. Набережный на участке от ул. Дзержинского до ул. Майская по одной стороне движения от пр. Набережный;

— по ул. Никольская от ул. Сергея Безверхова до пр. Набережный по одной стороне движения от ул. Сергея Безверхова.

В эти часы изменится и схема движения автобусов:

- №1 и № 7 с пр. Набережный по ул. Дзержинского, пр. Ленина, ул. Майская, ул. Энергетиков;

- № 4 с пр. Ленина по ул. Майская, ул. Энергетиков;

- № 23 с пр. Набережный по. ул. Дзержинского, пр. Ленина;

- № 26 с пр. Ленина по ул. Майская, ул. Энергетиков, ул. Университетская;

- № 47 с пр. Набережный по ул. Никольская, Югорскому тракту, ул. Энгельса, ул. Гагарина;

- № 34 с ул. Никольская по ул. Сергея Безверхова, ул. Майская.