Мелочь, а неприятно. С 1 июля в Сургуте снова вырастут цены на коммунальные услуги // СПИСОК

С 1 июля в Сургуте традиционно вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем повышение по всем пунктам составит 4 процента, сообщает администрация города. Правда, в поселке Лесном цена за тепло вырастет на 45 процентов, но городской бюджет компенсирует этот объем так, что для конкретных жителей отопление повысится на искомые 4 процента, как и для остальных.

Если говорить о конкретных цифрах, то:

– холодная вода будет стоить 42,96 рубля за кубический метр;

– горячая вода будет стоить 163,76 рублей за кубический метр;

– цена водоотведения увеличится с 44,85 до 46,63 рублей за кубический метр;

– за электроэнергию одностановочный тариф вырастет с 1,81 до 1,88 рублей за киловатт/час;

– газ подорожает с 4213,68 до 4382,31 за тысячу кубометров;

– тарифы на утилизацию ТБО вырастут в зависимости от конторы, которая этим занимается, больше всего – на 6,5% (с 72,88 до 77,61 у одного поставщика, с 103,53 до 110,39 у другого);