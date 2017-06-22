​Ветераны ВОВ и труженики тыла встретятся сегодня в рамках проекта Сургутского краеведческого музея «На привале»

Встреча носит ежегодный формат и проводится в рамках городских мероприятий, приуроченных к 76-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, проходящих в День памяти и скорби.

В рамках встречи на площадке Центра будет организована военно-полевая кухня, где гостям предложат гречневую кашу и горячий чай, а также концертную программу.

Участники мероприятия смогут посетить экспозицию Центра патриотического наследия «Фронтовые подруги» и фотовыставку «Солдат Отечества», увидеть ретротехнику времен Великой Отечественной войны из личной коллекции Кузьменко Юрия Понтилеевича.

Партнеры мероприятия: АО "Тюменьэнерго", Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации г. Сургута, МБУ ИКЦ "Старый Сургут", МАУ по работе с молодёжью "Наше время", МАУ "Городской культурный центр ", МБУ "Дворец торжеств", ООО "Югра-ПГС", Кузьменко Ю.П.

Встреча пройдет в 12.30 в Центре патриотического наследия на ул. Просвещения, д. 7/1.

Телефон для справок: 28-53-05, Аркадова Наталья Викторовна