​Остановочные павильоны с отоплением, бесплатным Wi-FI и видеонаблюдением – все это может появиться в Сургуте

Сургутские депутаты вместе с чиновниками администрации обсуждают закупку для нужд города 18 передовых остановочных павильонов с инфракрасными обогревателями, бесплатным Wi-FI и системой видеонаблюдения. Такой фантастический (ввиду того, что сейчас многие остановки в Сургуте – это пустое и продуваемое всеми ветрами место) проект рассматривался на комитете по городскому хозяйству.

Вообще в бюджете были деньги на пять таких остановок, но депутаты решили добавить на доброе дело 19 млн рублей, чтобы купить еще 13 павильонов. Единственное, о чем они переживают – стоимость содержания. Администрация устами директора ДГХ Константина Карпеткина успокаивает: летом один павильон будет стоить 8,5 тысяч рублей, зимой – 11,5 тысяч, итого на весь набор передовых остановок – 11,5 млн рублей в год.

Зная, как в российской практике подобные цифры вырастают в несколько, а то и в несколько десятков раз, депутаты первоначально согласились, но решили еще раз обдумать этот вопрос к в конце года.