Сургутский район назвали лучшим в России за прозрачность в управлении финансами

Сургутский район стала лауреатом Х всероссийского конкурса "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами". Муниципалитет получил награду в номинации "За открытость и прозрачность управления финансами".

Первенство Сургутского района определила конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Совета Федерации, Государственной думы и Минфина России. Кроме того, Нижневартовский район стал лауреатом в номинации "За высокое качество организации предоставления муниципальных услуг".

Всего на конкурс было подано 260 заявок из 64 субъектов России. Участники оценивались по 69 показателям, характеризующим качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов. Оценивался кадровый состав администраций муниципалитетов.

Отметим, что конкурс "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами"проводится с 2007 года журналом «Бюджет» совместно с Союзом финансистов России и при поддержке Совета Федерации.