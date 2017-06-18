Дорога и заборчик: школа искусств на Геологов облагораживает собственную территорию

Точнее говоря, данную территорию облагораживает владелец здания, которое он сдает в аренду для школы искусств №3.

Напоминаем, что долгое время это муниципальное учреждение ютилось в двухэтажном зданьице через дорогу, которое за многие годы эксплуатации пришло в упадок. Пару лет назад школу «переселили». И вот по весне начался ремонт придомовой территории. Сначала рядом со зданием перекрыли проезд, установив железные конструкции. И какое-то время жители, привыкшие использовать эту дорогу в качестве альтернативы стоянию в пробке, возмущались: «Был такой удобный проезд, с чего ради его закрыли?». Этот вопрос на горячую линию «Нового Города» присылала и сургутянка Светлана Марсенко. Однако спустя два месяца, уже после схода снега на участке начались ремонтные работы.

Корреспондент «НГ» связался с дирекцией школы искусств, чтобы выяснить, кому и зачем потребовалось класть новый асфальт (который, сказать откровенно, был давно необходим).

Выяснилось, что раньше этой дорогой очень часто пользовались автовладельцы, которые по ней заезжали во дворы, либо объезжали заторы на главной магистрали, что сильно потрепало дорожное полотно. Однако данный проезд по право принадлежит владельцу здания, в котором сейчас располагается школа. Он решил расширить его и переоборудовать в заезд исключительно для собственных сотрудников.