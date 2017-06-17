​В Сургуте ведется частное строительство Центра боевых искусств

Недалеко от парка «За Саймой» строится крупный спортивный физкультурно-оздоровительный центр. Территорию начали осваивать еще в октябре прошлого года, когда ее обнесли строительным забором. А после зимы, когда ворота открылись, стало видно, что за зимние месяцы успели возвести целый этаж.

Корреспондент «НГ» связался с вице-президента СОО «Федерация тайского бокса «Муай тай» Вячеславом Мамонтовым. Он рассказал, что подрядной организацией, занимающейся строительством, является ООО «Сибстройтеплоремонт». Ее директор Иван Быкос Взялся за этот проект потому, что является большим поклонником тайского бокса и сам занимается данным видом спорта.

«Мы планируем сделать три зала: тренажерный, большой со стационарным рингом и еще один боевой зал, – рассказывает Вячеслав Мамонтов. – Также там будут раздевалки, душевые, трибуны для болельщиков. Мы понимаем, что наполнить это здание одним тайским боксом вряд ли получится, так что мы думаем о том, чтобы предоставлять место и для других спортсменов. Например, для ушуистов и каратистов, которым не хватает помещений. Также мы постараемся открыть секции акробатики, аэробики или гимнастики».

Так как здание строит частник, жесткие сроки возведения не обозначаются. В паспорте объекта указана дата – 31 марта 2018 года. Однако Вячеслав Мамонтов говорит о том, что для сдачи в эксплуатацию могут потребоваться еще два года. Однако на сегодняшний день работа спорится, и Центр боевых видов спорта продолжает расти на глазах.