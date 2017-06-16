​ГИБДД Сургута проводит профилактическое мероприятие «Автобус»

По статистическим данным ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту с начала 2017 года по вине водителей автобусов произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В целях усиления контроля и надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, а также профилактики ДТП на пассажирском транспорте, в период с 14 по 22 июня 2017 года на территории Сургута проводится профилактическое мероприятие «Автобус». В рамках данного мероприятия, сотрудниками ГИБДД проводятся системные целенаправленные проверки предприятий, выполняющих пассажирские перевозки, водители которых нарушают требования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также допускают грубые нарушения Правил дорожного движения, влекущие совершение дорожно-транспортных происшествий.

В период проведения профилактического мероприятия «Автобус» сотрудниками Госавтоинспекции проводятся сплошные проверки автобусов, уделяется особое внимание соблюдению водителями режима труда и отдыха, техническому состоянию транспортных средств, своевременному прохождению технического осмотра транспортного средства, наличию документов, подтверждающих законность осуществления перевозки пассажиров.

Госавтоинспекция Сургута призывает водителей и владельцев пассажироперевозящего транспорта, к строгому соблюдению Правил дорожного движения.