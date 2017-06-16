​Центральная сургутская библиотека предлагает горожанам отправиться в отпуск с томиком Пушкина

В отпуск — с Пушкиным: Центральная городская библиотека, носящая имя классика, объявила конкурс «ПроСтранствие Пушкина».

Организаторы припомнили высказывание поэта: «С детских лет путешествия были моею любимою мечтою», — и предложили сургутянам исполнить его мечту, отправив в путешествие если не его, то его произведения.

«До 8 августа нужно принести в Центральную библиотеку фотографию, на которой вы запечатлели себя, своих друзей или близких за чтением Пушкина на фоне природы, памятников архитектуры или других достопримечательностей той местности, где вы оказались, — объясняют в библиотеке. — Ваши распечатанные на фотобумаге формата А3 фотографии (не более трех работ одного автора) ждут в зале детской литературы Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина по адресу ул. Республики, 78/1 (2 этаж)».

По осени все Пушкины вернутся домой — 17 сентября в библиотеке состоится подведение итогов конкурса и награждение победителей. Лучшие работы будут представлены в ТРЦ «Аура» с 25 сентября.