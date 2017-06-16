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​Сургутский пруд на Мира предлагают сделать местом отдыха

Опасный объект в центре Сургута предлагают сделать местоим отдыха, сообщает пресс-служба окружного отделения Общероссийского народного фронта. Эксперты организации обратили внимание сургутских властей на рукотворный пруд в 34 микрорайоне на проспекте Мира, 55.

«Несколько лет назад территорию между домами отвели под строительство торгового комплекса с крытыми парковками, и даже два этажа парковок продали горожанам близлежащих домов. Но застройщик не смог справиться с грунтовыми водами на площадке, которые сначала подтопили, а позже и вовсе поглотили начавшееся строительство и прилегающую к нему территорию, — поведали историю появления водоема представители ОНФ. — В результате на месте городского пустыря образовался пруд. Сегодня залитый водой котлован, окружен строительным и бытовым мусором».

После того, как жители Сургута нанесли пруд на карту свалок — интерактивный проект, представленный ОНФ, — на него обратили внимание и «фронтовики»: «Мы обследовали объект, сегодня водоем практически не защищен от проникновения на бывшую стройплощадку жителей близлежащих домов: забор, который когда-то окружал стройку, местами покосился, местами отсутствует вовсе, — рассказала член регионального штаба, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Ханты-Мансийском округе Инна Бирук. — Осложняет ситуацию то, что котлован облюбовали местные ребятишки. На остатках строительного мусора они устраивают экстремальные заплывы. По рассказам детей, в жару они купаются в водоеме, не обращая внимания на то, что воде подтоплены остатки бетонной заливки и железной арматуры».

Услышав такие рассказы от местной ребятни, эксперты ОНФ взяли пруд на контроль: они планируют достучаться до представителей власти, приехать с чиновниками на пруд и показать им, насколько он проблемен. «Так как за долгое время не нашлось инвестора, готового приобрести данный участок в центре города, чтобы все-таки построить здесь какой-либо объект, может, не стоит бороться с природой, — добавляет Инна Бирук. — Водоем уже есть, осталось его благоустроить, превратив в комфортное место отдыха горожан: облагородить берега, установить освещение и лавочки, детские городки. Эта зона отдыха не будет пустовать: рядом находится детский сад «Семицветик», в ближайших планах – строительство школы. Обустройство такой зоны возможно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», здесь главное слово за жителями микрорайона».


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Сегодня в 15:00, просмотров: 58, комментариев: 0


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