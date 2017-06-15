​Стала известна программа сургутского Сабантуя

18 июня в Сургуте на стадионе «Спортивное ядро» пройдет юбилейный, 30-й татарский народный праздник Сабантуй. Напомним, что в этом году он получил статус окружного.
В этот день с 12 до 18 часов на стадионе развернутся традиционные гулянья: здесь будут и творческий конкурс «Национальное подворье» национальной кухней, борьба куреш на кушаках, лазание по вертикальному бревну, бег в мешках, перетаскивание яиц на ложке, бои мешками на бревне, перетягивание каната и многие другие игры и забавы, которые для победителей обернутся призами и подарками, а самое главное — поддержкой зрителей.
Публикуем программу празднования
с 11.00
- Работа торговой ярмарки
- Праздничная радиопрограмма, посвященная национальному празднику «Сабантуй»
11.45 – 12.00
- Встреча почётных гостей праздника
12.00 – 12.40
- Торжественное открытие XXX-го юбилейного окружного национального праздника «Сабантуй»
- Парад участников праздника
12.40 - 18.00
- Концертная программа профессиональных коллективов Республик Татарстана и Башкортостана, национальных творческих коллективов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
12.40 – 15.00
- Творческий конкурс «Национальное подворье»: презентация «подворья», представление татарской, башкирской кухни, национального костюма, элементов убранства дома, творческое приветствие гостей
- Награждение победителей конкурса
12.40 – 17.00
- Спортивные соревнования и национальные игры: национальная борьба «Курэш»; поднятие гири; армспорт; бег в мешках, ношение воды на коромыслах и много другое.
- Награждение победителей спортивных соревнований
18.00
- Награждение победителей национальной борьбы «Куреш»
19.00
- Окончание праздника
Кстати: Югорский тракт в районе гуляний с восьми утра до семи вечера перекроют, автобус 19 будет ездить по укороченному маршруту, не выезжая в сторону ДИ «Нефтяник».
Электроэнергия для сургутских дач: заместитель генерального директора АО «ТЭК» Александр Титаренко // ONLINE 21 июня в 11:00