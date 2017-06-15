​Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков провел прием граждан в Сургуте

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной в Сургуте. На приеме были затронуты жилищные и социальные проблемы.

Так одна из жительниц Сургута, мать шестерых детей, обратилась с вопросом, касающимся награждения медалью «Материнская слава». По словам сургутянки, она всю жизнь проработала в городе, здесь же создали семьи, живут и работают ее дети. Однако в награждении ей было отказано.

Также обратились супруги с просьбой помочь разобраться с порядком получения льготы по оплате взносов на капитальный ремонт. Одному из них 80 лет, другому скоро исполняется 85. Пожилые люди обращались в различные инстанции, но их только отправляли из одного ведомства в другое. В итоге, так и не добившись внятного ответа, что им делать для получения льготы, они обратились за помощью в общественную приемную депутата.

«Всегда огорчает равнодушное отношение к людям пожилым, которые строили и развивали наш регион, - сказал Михаил Селюков. – Часто им приходится выстаивать длинные очереди и, в конечном итоге, уходить ни с чем. Поэтому в общественной приемной мы внимательно изучаем каждое обращение и стараемся помочь всем, кто обратился».

По результатам всех обращений граждан были даны разъяснения, а также подготовлены депутатские запросы, которые будут направлены в соответствующие инстанции. Проблемы, озвученные на приеме граждан, находятся на контроле депутата.