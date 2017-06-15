​Сургутские полицейские задержали грабителей

Накануне в дежурную часть УМВД России по городу Сургуту поступило сообщение от мужчины 1989 года рождения о том, что двое неизвестных похитили у него денежные средства.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства сотрудники полиции выясняли, что в тот вечер потерпевший пришел на свидание к девушке, после чего пришли двое мужчин, один из которых представился мужем девушки, и стали угрожать расправой, если тот не отдаст им все деньги. Злоумышленники сопроводили мужчину к банкомату, и угрожая предметом похожим на нож потребовали снять всю наличность с карты, тем самым причинив материальный ущерб более 9 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали двоих мужчин 1997 года рождения, один их которых ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. Похищенное изъято.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.91 УПК РФ и помещены в изолятор временного содержания. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного Кодекса РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.