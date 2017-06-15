​Сургутянин украл сувениры у знакомой

Очередную кражу расследовали сургутские полицейские: она произошла из-за беззаботности жительницы города, которая пригласила в гости знакомого мужчину.

Дома они выпили, после чего хозяйка уснула, а гость ушел, прихватив сумку, в которой были сувениры на 34 тысячи рублей.

Впрочем, далеко уйти с ней ему не удалось: потерпевшая, протрезвев, обратилась в полицию, а та быстро задержала злоумышленника. Сумку поменяли на статью «Кража» — по ней находчивому гостю может грозить до пяти лет тюрьмы. Пока что он коротает свои дни в изоляторе.