​В Сургуте пройдут матчи Кубка вызова по волейболу

Матчи кубка вызова по волейболу будут проходить в Сургуте, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Местный клуб «Газпром-Югра» выступит на турнире вместо «Факела» из Нового Уренгоя, который отказался от своего места в еврокубке. По словам директора ямальского клуба, команда уже дважды доходила до финала турнира и потеряла стимул к участию в нем. Вместо этого Новый Уренгой будет готовиться к чемпионату России.

Сургутский клуб занял шестую строчку российской суперлиги — то есть не проходил в еврокубок. Теперь, однако, это стало возможным.