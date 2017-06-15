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​Татьяна Османкина уйдет с поста руководителя городского департамента образования

Причиной мог стать скандал с отменой льгот для многодетных семей

Руководство департамента образования в Сургуте сменится: директор Татьяна Османкина уйдет с поста. По нашим данным, она уже написала заявление об уходе, эту информацию siapress.ru подтвердили в департаменте.

Одной из причин увольнения называют скандал с отменой льгот для многодетных семей в Сургуте. Напомним, что глава города Вадим Шувалов после поднявшегося возмущения жителей назвал это решение поспешным и отменил его.

По данным наших источников, Татьяна Османкина не останется без работы: предполагаемое место для чиновницы уже определено — вероятно, она станет заместителем главы Сургутского района.


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Сегодня в 10:52, просмотров: 749, комментариев: 5


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:02
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:28
Нашли стрелочницу....
отличное настроение
не нравится
Сегодня в 13:10
главная причина - ее малоодаренный руководитель, который разваливает социальную сферу, а совести уйти самому - нет.
Ной
не нравится
Сегодня в 15:08
Это большая потеря для Сургута! Супер профи Османкиной удачи и побед! Трубецкому респект! Не понимаю нашу городскую мэрию.
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:19
Щас с Костромы кто-нибудь приедет
Klinn
не нравится
Сегодня в 15:23
Очень жаль, Сургут теряет большого профессионала.

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