​Татьяна Османкина уйдет с поста руководителя городского департамента образования

Руководство департамента образования в Сургуте сменится: директор Татьяна Османкина уйдет с поста. По нашим данным, она уже написала заявление об уходе, эту информацию siapress.ru подтвердили в департаменте.

Одной из причин увольнения называют скандал с отменой льгот для многодетных семей в Сургуте. Напомним, что глава города Вадим Шувалов после поднявшегося возмущения жителей назвал это решение поспешным и отменил его.

По данным наших источников, Татьяна Османкина не останется без работы: предполагаемое место для чиновницы уже определено — вероятно, она станет заместителем главы Сургутского района.