​На Сабантуе в Сургуте перекроют часть Югорского тракта

Окружной Сабантуй в Сургуте не обойдется без перекрытия автодорог: как передает администрация города, 18 июня с 8:00 до 19:00 часть Югорского тракта в районе стадиона «Спортивное ядро» и ДИ «Нефтяник» будет недоступна для автомобилистов.

В связи с этим изменится схема маршрута автобусов 19: с улицы Киртбая они будут поворачивать не к ДИ «Нефтяник», а в противоположную сторону. Таким образом, остановки «Спортивная», «ДИ «Нефтяник» (с двух сторон), «Парковая» в это время работать не будут.

Напомним, что в этом году Сургут отметит национальный татарский праздник в 30-1 раз, и он будет иметь окружной статус.

Программа традиционна: здесь будут и творческий конкурс «Национальное подворье» национальной кухней, борьба куреш на кушаках, лазание по вертикальному бревну, бег в мешках, перетаскивание яиц на ложке, бои мешками на бревне, перетягивание каната и многие другие игры и забавы, которые для победителей обернутся призами и подарками, а самое главное — поддержкой зрителей.

Гулянья организуются в районе стадиона «Спортивное ядро».