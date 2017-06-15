​Жительница Сургутского района осуждена за взятку полицейскому

В Сургутском районе осуждена гражданка 1965 года рождения, которая дала взятку заместителю начальника отдела полиции сельского поселения Солнечный ОМВД России по Сургутскому району.

Женщина предложила 5 тысяч рублей, вложив их в конверт и передав ее сотруднику полиции, за несоставление административного протокола по ч. 2.1. статьи 14.16. КоАП РФ (Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции). Отделом дознания ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мелкое взяточничество).

По результатам рассмотрения уголовного дела Сургутский районный суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.