​Окружной Сабантуй пройдет в Сургуте 18 июня

II Окружной праздник национальной культуры татарского и башкирского народов «Сабантуй» пройдет в Сургуте 18 июня.

Напомним, что место для праздника ежегодно определяется Общественным советом при депаратмене культуры Югры: Сургут был выбран в том числе и потому, что город в этом году будет отмечать праздник в 30-й раз.

Программа традиционна: здесь будут и творческий конкурс «Национальное подворье» национальной кухней, борьба куреш на кушаках, лазание по вертикальному бревну, бег в мешках, перетаскивание яиц на ложке, бои мешками на бревне, перетягивание каната и многие другие игры и забавы, которые для победителей обернутся призами и подарками, а самое главное — поддержкой зрителей.