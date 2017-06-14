Наркодилер в Сургутском районе отмыл деньги и купил машину

В ходе расследования уголовного дела по факту сбыта наркотических средств следователями ОМВД России по Сургутскому району установлено, что с декабря 2016 по апрель 2017 года подозреваемый в распространении наркотиков 1969 года рождения получил прибыль. На вырученные преступным путем денежные средства он приобрел автомобиль.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей.