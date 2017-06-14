​Продовольственная безопасность — в руках местных фермеров, удостоверились сургутские депутаты

Фермерство – деятельность, которая сегодня поддерживается на уровне руководства страны и субъектов Федерации. Губернатор Югры Наталья Комарова на недавней прямой линии уделила этому вопросу большое внимание и подчеркнула, что фермеры обеспечивают наших жителей качественными, экологически чистыми продуктами.

На особом контроле этот вопрос находится и у партии «Единая Россия», в рядах которой состоят все депутаты Думы города Сургута. Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова на днях посетила магазин крестьянской продукции «Фермерская лавка № 1». Это был рабочий визит. Надежда Александровна хотела не только ознакомиться с ассортиментом продукции, с условиями работы, но и услышать мнение молодых предпринимателей об условиях, в которых им сегодня приходится вести бизнес.

«Развитие фермерства, обеспечение наших жителей качественными отечественными продуктами питания — одна из главных задач продовольственной безопасности страны», — отметила Надежда Александровна.

Фермеры Анастасия и Александр Герусовы, в крестьянском хозяйстве которых 80 коров, 450 свиней, птица, поделились своими планами о расширении поголовья скота, строительстве нового коровника, и в недалеком будущем — строительстве цеха по производству сыра. Фермеры получают поддержку из бюджета Югры. Дотации из округа являются залогом успешного развития молодого предприятия.

Предприниматели планируют открыть еще несколько таких магазинов, ведь крестьянско-фермерское хозяйство — это производства полного цикла, в который входит и реализация продукции.

Надежда Александровна в разговоре с Герусовыми подчеркнула, что компенсировать часть арендной платы за торговые помещения муниципалитет не сможет. «Но какие-то иные меры поддержки рассмотреть можно. Я своими глазами увидела, что услуги Фермерской лавки пользуются хорошим спросом у местных жителей. На мой взгляд, такие магазинчики шаговой доступности, но европейского формата — замечательная альтернатива тем же овощным киоскам. А их создание — чем не участие в марафоне по благоустройству города», — подытожила председатель думы Сургута.