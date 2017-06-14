​Сургутский краеведческий музей расскажет горожанам о революции

Выставка, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, началась в Сургутском краеведческом музее. Как передает департамент общественных и внешних связей, проект «Перековка» повествует о событиях и интересных фактах из истории России и Сургута вековой давности. В первую очередь в поле внимания судьбы людей советской эпохи — с начала века и до 50-х годов.

В эти годы и вершилась перековка — моральное и политическое перевоспитание «классово чуждых элементов» — интеллигенции, дворянства, царских чиновников.

Проект основан на материалах фондовых коллекций Сургутского краеведческого музея.