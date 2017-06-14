​Вторая противоклещевая обработка в Сургуте пройдет с 14 по 22 июня // ГРАФИК

С 14 по 2 июня в зеленых зонах Сургута будет проводиться вторая акарицидная обработка, сообщает admsurgut.ru. Работать будут сотрудники ООО «РосБиоТех».

«Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки, рекомендуем гражданам в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы и места массового отдыха населения (парки, скверы, набережные), также запрещен сбор дикоросов», — предостерегают сотрудники администрации Сургута.

Публикуем график проведения работ.