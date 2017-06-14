​В сургутских офисах разгораются войны за пульт от кондиционера

Вместе с летом в сургутских офисах начинаются войны за пульт от кондиционера: как свидетельствует сайт по поиску работы Зарплата.ру, в 73 процентах офисов работают такие устройства, у 17 процентов горожан в здании проведена центральная система вентиляции, у 12 процентов есть напольные вентиляторы, 37 процентов просто открывают окна и двери.

Все вместе набирает больше ста процентов: это значит, что в кое-каких коллективах кондиционеры, судя по всему, простаивают. Действительно, половина всех опрошенных пользователей сайта отмечают, что так или иначе в офисах идут боевые действия за пульт от устройства. Причем война идет постоянно у 25 процентов сотрудников сургутских предприятий, еще четверть спорит по поводу выставленной температуры время от времени. Все дело в том, что десять процентов горожан говорят, что они постоянно мерзнут. 37 процентов говорят, что им необходимы частые проветривания, 53 процента высказались за умеренное проветривание помещения.

От действий кондиционера хотя бы раз пострадали 53 процента опрошенных специалистов — в основном, они простужались. 16 процентов даже увольнялись из-за некомфортной температуры.