​Замглавы Сургута Наталья Алешкова подарила новую книгу Центральной районной библиотеке имени Пирожникова

В Центральной районной библиотеке имени Г.А.Пирожникова накануне прошла презентация новой книги «Пес по кличке Почтальон». Ее автор — замглавы администрации Сургута Наталья Алешкова — на мероприятии предстала как писатель и многодетная мама. Как передает пресс-служба библиотеки, она пообщалась с юными читателями и рассказала о том, как написала новую книгу. По ее словам, идею в свое время подал старший сын Никита: тогда он был четырехлетним ребенком, а сейчас ему уже 20 лет.

Рассказывая о книге, автор все-таки сохранила интригу, не поведав того, о чем она: юным читателям предстоит выяснить это самостоятельно. Некоторые из них получили книгу с автографами за самый интересный вопрос писательнице.