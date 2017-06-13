​Таджикский национально-культурный центр получил от сургутской администрации помещение

Сургутский «Таджикский национально-культурный центр «Вахдат» получил муниципальное помещение, передает admsurgut.ru: о безвозмездной передаче говорилось накануне праздников на встрече главы города Вадима Шувалова и Генерального консула Республики Таджикистан в Екатеринбурге Сафара Сафарова. Генконсул прибывал в город на фестиваль национальных культур «Соцветие».

Новоселье почти совпало с «Соцветием»: оно проходило 9 июня. «К нам поступило обращение выделить муниципальное помещение, и мы тут же пошли навстречу», — прокомментировал Шувалов, рассказав делегации с Генконсулом во главе, что администрация тесно взаимодействует с таджикской общественной организацией. Напомним, что ее председатель Файзуло Аминов входит в состав координационного совета по вопросам этнических и религиозных сообществ при главе города, а члены организации принимают активное участие в городских мероприятиях и проектах.