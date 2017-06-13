​Губернатор Югры посетила строящийся в Сургуте билдинг-сад

Губернатор Югры Наталья Комарова в режиме онлайн посетила строительство образовательных объектов в Сургуте, Югорске и Нягани. Как передает пресс-центр главы региона, сначала отправились в Сургут, где идет работа по возведению билдинг-сада на 40 мест в 30 микрорайоне на улице Иосифа Каролинского.

«Формат таких садов приобретает все большую популярность, позволяет эффективно решать вопросы развития дошкольного образования в новостройках больших городов», — прокомментировала Комарова. Она напомнила сургутским властям их обещание, данное в марте: тогда они говорили, что сад будет сдан в эксплуатацию до конца лета, после чего в течение месяца получит лицензию на осуществление образовательной деятельности. В свою очередь, градоначальник Вадим Шувалов отметил, что все обязательства выполняются — остается лишь получить одобрение жителей многоквартирного дома на установку во дворе игровой площадки.

В Югорске строится детский сад на 300 мест: работы идут по графику, сейчас готово уже 70 процентов, сдача объекта запланирована на конец октября 2017 года. В Нягани же глава региона проинспектировала ход строительства центра культуры и искусств — детскую школу искусств. Сроки его ввода однажды уже менялись: сначала планировалось, что здание будет достроено к концу 2016 года, теперь подрядчики заверяют, что успеют к сентябрю этого года.