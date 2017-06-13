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​Сургутяне отпраздновали 20-летие «Соцветия»

В Сургуте с размахом отметили фестиваль национальных культур «Соцветие». «20 лет: всё только начинается!» — под таким лозунгом восемнадцать представителей разных народностей вышли на главную сцену, чтобы продемонстрировать свой уникальный орнамент.

Гостями торжества стали Генеральный консул республики Таджикистан и директор департамента внешних связей министерства Чеченской Республики. После приветственных слов глава города Вадим Шувалов вместе с дорогими гостями обошли все этнические объединения, попробовали национальный хлеб, спели и станцевали вместе с каждым представителем своего народа.

Нельзя не отметить программу фестиваля. В этом году, помимо местных национальных коллективов, сургутян поздравляли артисты из других городов и республик. Зрители не могли устоять на месте: подпевали и пританцовывали в такт музыке.

Несмотря на ветреную погоду, площадь пылала жаром улыбок, ярких танцев, задушевных песен и просто заряжала людским теплом. Каждое объединение завлекало и манило гостей к себе румяным хлебом, сытным пловом и заводной музыкой.

Как отмечают организаторы фестиваля, главной особенностью XX «Соцветия» стала многогранность оформления национальных площадок, которые предстали перед зрителями настоящим калейдоскопом тематических эпизодов этнических объединений. По задумке организаторов, все действие должно было разворачиваться не на одной локальной площадке возле сцены, а повсюду. Поэтому, каждое объединение вынесло на передний план самый яркий атрибут своей национальной культуры (национальная свадьба, музыкальные инструменты, фольклорные праздники, национальная кухня и традиционные танцы).

Умение жить вместе, оставаясь разными — отличительная черта нашего древнего и молодого города. А отмечать праздники в кругу друзей и близких, с прекрасной музыкой, вкусной едой и колоритными танцами - это наша национальная российская традиция!

Фото Виктории Стрыгиной


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Сегодня в 12:45, просмотров: 55, комментариев: 0


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