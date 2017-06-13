​Продолжение проекта «Лес лис» представят на Сургутском Арт-пикнике

Сургутские художники работают над продолжением арт-проекта «Лес лис»: напомним, что первая часть готовилась в прошлом году. Тогда несколько художников раскрасили шаблоны в виде лисиц, после чего все экспонаты были выставлены в культурном центре «Порт». Позднее они разъехались по Сургуту — в 13 точках можно встретить одну из них.

Нынешний проект будет представлен на городском Арт-пикнике, который, напомним, пройдет в Сургуте 24 июня. На сей раз действо переместится на площадку скейтпарка на Черном мысу (ул. Декабристов 1а, с обратной стороны торгового центра «Витьба»).

Фото: vk.com/prorub86