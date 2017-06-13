​В День города инспекторы провели для маленьких сургутян спортивное состязание // ФОТО

В Сургуте на базе парка культуры и отдыха состоялся Марафон по беговелогонкам «Дети рулят», в котором приняло более ста маленьких участников в возрасте от 2-х до 7-ми лет. Мероприятие организовано МБУ «Вариант» отдела молодежной политики при администрации города.

Для участников состязаний было все по-настоящему: полоса препятствий огражденная конусами, группа поддержки в лице родителей, родственников и друзей, и громкие аплодисменты всех присутствующих на Марафоне. Дети участвовали в мероприятии по трем категориям: «Пупсы» - возраст детей с 2-х до 3-х лет; «Шкоды» - возраст детей от 3-х до 5-ти лет; «Шустрики» - возраст детей от 5-ти до 7-ми лет.

Не смотря на столь юный возраст соревнующихся, маленькие веловодители показали отличный уровень подготовки и на удивление всех взрослых показали высокие результаты. По завершению мероприятий все участники были награждены почетными грамотами и поощрительными призами.