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​Жители сургутского жилого комплекса «4 сезона» отметили первый праздник двора // ФОТО

Выпустили в небо 400 воздушных шаров

В минувшие выходные во дворе жилого комплекса «4 сезона» звучала живая музыка, а жильцы знакомились и веселились. В приятной дружеской атмосфере прошел первый в истории жилого комплекса «4 сезона» праздник двора. Даже шквалистый ветер не смог испортить мероприятие.

Одновременно во дворе работали 15 тематических площадок. Аниматоры для детей, студия аквагрима, научные опыты от сумасшедшего профессора, мастер-класс по приготовлению пиццы, обучение искусству граффити, самый добрый робот Бамблби, полевая кухня с бесплатным угощением и многое другое. Все это под композиции в исполнении талантливой сургутянки Алены Поль и команды музыкантов. Кстати, все точки активности и более 100 гостей легко разместились во дворе комплекса, ведь он размером с два футбольных поля.

«Бомбовский был праздник. Несмотря на погоду. Спасибо организаторам за всё: за песни, пляски, за кучу эмоций», — поделилась впечатлениями в социальных сетях жительница жилого комплекса Яна Марченко.

«Чудесный праздник! Как в сказке побывали!» — поддержала Анна Грищенко.

Кульминацией мероприятия стал массовый запуск четырехсот воздушных шаров.

На этом летние сюрпризы для жителей не заканчиваются. Уже в эти выходные они вновь соберутся на еженедельную утреннюю зарядку и поучаствуют в мастер-классе по гончарному делу.

Справка: Жилой комплекс «4 сезона» находится в 39 микрорайоне города Сургута. Сейчас в комплексе сданы дома «Лето» и «Весна». В активной стадии строительства находится дом «Осень». Главная особенность жилого района – благоустройство придомовой территории. Помимо аллеи семейного отдыха с ландшафтным дизайном, около каждого дома построена своя площадка, где безопасно. В закрытом дворе установлено 4 камеры. Две находятся на детской площадке. С помощью еще двух камер следят за порядком на прилегающей территории каждого дома. Все это можно увидеть своими глазами, записавшись на экскурсию по телефону +7 (3462) 38-88-99. Менеджеры готовы показать объект в удобное для вас время.

Другие подробности об объекте на сайте: 4sezonasurgut.ru


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Сегодня в 12:08, просмотров: 83, комментариев: 0


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