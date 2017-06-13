​Ректор СурГПУ Надежда Коноплина отмечена почетным знаком «За заслуги перед городом»

Ректор Сургутского государственного педагогического университета Надежда Коноплина в День России была отмечена почетным знаком «За заслуги перед городом Сургутом».

Как передает пресс-служба вуза, событию предшествовало ходатайство Ученого совета СурГПУ к главе города Вадиму Шувалову: оно было поддержано Сургутской филармонией, городской организацией журналистов и городским общественным фондом развития российской словесности «Словесность».

Фото: СурГПУ

Почетный знак был присвоен Надежде Васильевне «за выдающуюся профессиональную деятельность, значимый личностный вклад в развитие высшего профессионального образования в Сургуте, воспитание молодого поколения сургутских педагогов и в связи с ее шестидесятипятилетием».