"Рассчитывали на большее, но и этой цифре рады"

Антикоррупционный митинг в Сургуте собрал 128 участников, передает корреспондент siapress.ru с места событий. Напомним, мероприятие прошло в сургутском сквере речников.

По словам помощника организатора Андрея Барышникова, количество посетивших митинг небольшое, однако и этому показателю рады. "Задержаний нет, народ был заряжен позитивом и настроен на мирный митинг, - сказал он. - Мы рассчитывали на большее количество участников, однако и этим цифрам рады".

Причинами такой посещаемости организаторы назвали два фактора: удаленность согласованного места проведения (напомним, это район речпорта) и взлом группы "ВКонтакте" до начала мероприятия, из-за чего не все население оказалось проинформировано о митинге. С другой стороны, говорят они, погода оказалась хорошей, что, безусловно, порадовало.

Напомним, что митинги проходят по всей стране - они посвящены протесту против коррупции на всех уровнях власти.