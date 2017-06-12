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"Рассчитывали на большее, но и этой цифре рады"

Организаторы антикоррупционного митинга в Сургуте прокомментировали результаты

Антикоррупционный митинг в Сургуте собрал 128 участников, передает корреспондент siapress.ru с места событий. Напомним, мероприятие прошло в сургутском сквере речников.

По словам помощника организатора Андрея Барышникова, количество посетивших митинг небольшое, однако и этому показателю рады. "Задержаний нет, народ был заряжен позитивом и настроен на мирный митинг, - сказал он. - Мы рассчитывали на большее количество участников, однако и этим цифрам рады".

Причинами такой посещаемости организаторы назвали два фактора: удаленность согласованного места проведения (напомним, это район речпорта) и взлом группы "ВКонтакте" до начала мероприятия, из-за чего не все население оказалось проинформировано о митинге. С другой стороны, говорят они, погода оказалась хорошей, что, безусловно, порадовало.

Напомним, что митинги проходят по всей стране - они посвящены протесту против коррупции на всех уровнях власти.


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Сегодня в 15:40, просмотров: 335, комментариев: 5


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:59
Привет от 1 из 128;)
Кажись больше было не
Элизабет Беннет
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Сегодня в 17:23
Так и есть,это именно на месте митинга. Ещё вокруг человек 30-40 ходило.
Рустем Алакаев
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Сегодня в 18:04
Было около двухсот почитателей Навального. Ни конкретных фактов коррупции, ни каких предложений по улучшению. Чем они лучше Димы? Ничем. Дилетанты. )))
Рустем Алакаев
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Сегодня в 18:05
Редакция СИА-пресс там были чуть ли не всем составом. Из того же теста ребята)). Хлопали наволятам.
Альберт Леонов
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Сегодня в 19:53
Да, много было из редакции на мероприятии. Говорили "обо всем и не о чем" одновременно!
Зрители скучали, говорили "борцы с коррупцией" которым до совершеннолетия далеко... Про налоги говорили, только замолчали одно, на налоги которые платят сургутяне - содержится не "государство", а город. Дворы (асфальт) делать должны сами собственники , за свои деньги. Это демократическое завоевание, каждый содержит сам свою собственность, в том числе и коллективную.
Хотя было одно здравое зерно в речах, это разобраться с тарифом на отопление и горячую воду, святая-святых ЖКХ. Туда не пустят.. они прячут, значит есть что прятать...

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