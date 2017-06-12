​Антикоррупционный митинг в Сургуте проходит спокойно

В эти минуты в сургутском сквере речников в районе речпорта продолжается антикоррупционный митинг, который стал частью серии митингов, идущих по всей России. Основным поводом стало расследование Фонда по борьбе с коррупцией имущества, предположительно принадлежащего премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Напомним, что власти Сургута согласовали проведение мероприятия. С 12 часов в сквере выступают все желающие. Как передают корреспонденты siapress.ru, количество участников насчитывает более полутора сотен человек, в основном — молодежь.

Также были замечены некоторые представители бизнес-сообщества: в частности, выступила директор предприятия «Кешка-Сладкоежка» Валерия Пахтаева.

Помимо лояльных к оппозиции блогеров и общественников также замечены участники скандальных сообществ «Совесть», «Русский дух»: напомним, что некоторые из них входят в КПРФ, которая в этот день также хотела провести свой митинг, однако на предложение администрации отправиться во все тот же сквер речников отказалась.

В целом, обстановка спокойная, говорят корреспонденты нашего издания: мероприятие сопровождается полицией, никаких нарушений порядка нет. Исключением стал лишь тот факт, что накануне страницу мероприятия «ВКонтакте» взломали: сейчас она недоступна.

Журналисты СИА-ПРЕСС вели прямые трансляции с митинга в инстаграме портала.