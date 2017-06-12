​Единый Выпускной бал традиционно пройдет в Сургуте

Очередной Единый Выпускной бал «Алые паруса на 60-й параллели» пройдет в Сургуте 24 и 25 июня в развлекательном комплексе «Вавилон», сообщает СТВ. Он будет рассчитан на посещение двух тысяч человек, в числе которых не только выпускники, но и родители и педагоги. Средства на его организацию, как обычно, выделяются из бюджета города: администрация сделает выпускникам традиционный подарок.

В эти дни в «Вавилоне» с 19 до 23 часов будет действовать пропускная система: ее организуют не только работники службы безопасности развлекательного комплекса, но полиция.