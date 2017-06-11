​Совет женщин Сургутнефтегаза победил на всероссийском конкурсе

Совет женщин ОАО «Сургутнефтегаз» празднует всероссийскую победу: организация стала лидером Всероссийского конкурса в номинации «Предприятие-лидер. XXI век».

Как передает СТВ, в Нижний Новогород на церемонию награждения отправилась руководитель Совета Галина Галимова, которая поведала, что организация имеет 30-летний опыт работы в решении производственных и социальных вопросов, а также что эта победа стала одной из многих другизх, одержанных Советом за эти годы. Так, например, сама Галина Галимова в прошлом году стала победителем V Всероссийского конкурса в номинации «Женщина-лидер. XXI век».