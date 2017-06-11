​Врач из Сургута признан лучшим онкологом в округе

Врач консультативно-диагностической поликлиники Сургутской окружной клинической больниц Игорь Мен назван лучшим онкологом Югры, передает СТВ: специалист стал победителем второго окружного этапа Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший врач-онколог».
Теперь работа Игоря Мена, посвященная функциям кабинета маммологических исследований и стационарозамещающим лечебным технологиям будет находиться в Центральной конкурсной комиссии Минздрава России — специалист Сургутской ОКБ примет участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса врачей.
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