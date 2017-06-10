​Депутаты рассказали о любимых местах Сургута

12 июня наш город отмечает свой День рождения. Депутаты Думы Сургута подготовили проект «Мой город», где рассказали о своих самых любимых местах и пояснили, почему они им так дороги. Самые популярные у сургутских парламентариев – парки «За Саймой» и «Кедровый Лог».

Также ко Дню города депутаты подготовили видеоролик. Все подробности – на странице Думы в социальной сети https://vk.com/duma_surguta. Хэштег - #думасургута, #мойгород.