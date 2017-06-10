​Лучшими педагогами Югры стали специалисты из Сургута

Сургутские учителя — лучшие в Югре: это выяснилось на окружном конкурсе, который проходил в мае.
За звание лучшего бородись более 150 специалистов со всей Югры. Они представили на конкурс электронные материалы по темам собственной работы.
В итоге учитель английского языка из Сургутского естественно-научного лицея Наталья Филяровская и учитель начальных классов 37-й школы Оксана Терлеева были признаны лучшими в своих номинациях.
Город без наркотиков. О работе фонда — его руководители Андрей Кабанов и Тимофей Жуков // ONLINE 13 июня в 11:00