​Лучшими педагогами Югры стали специалисты из Сургута

Сургутские учителя — лучшие в Югре: это выяснилось на окружном конкурсе, который проходил в мае.

За звание лучшего бородись более 150 специалистов со всей Югры. Они представили на конкурс электронные материалы по темам собственной работы.

В итоге учитель английского языка из Сургутского естественно-научного лицея Наталья Филяровская и учитель начальных классов 37-й школы Оксана Терлеева были признаны лучшими в своих номинациях.