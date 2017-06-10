​Сургутский ансамбль «Настроение» вернулся с международного конкурса с наградами

Сургутский образцовый ансамбль танца «Настроение»под руководством Е.В. Клевко вернулся из Санкт-Петербурга, где в начале мая проходил XV Международный конкурс-фестиваль детского, молодежного и взрослого творчества «Северная Венеция».

Наши ребята, выступив не только на конкурсе (там они представили программу, состоящую из восьми танцевальных номеров) в четырех номинациях, но и на гала-концерте, заняли призовые места во всех четырех номинациях. Как отмечает СТВ, на гала-концерт были допущены только восемь номеров — одним из них стал номер «Автомобиль» сургутян.

По итогам конкурса дуэт Вероники Скрипник и Владислава Клевко в номинации Хореография «Эстрадный танец» в возрасте 17–20 лет взял Диплом Лауреата II степени. В трех других номинациях участники ансамбля получили дипломы лауретов III степени.