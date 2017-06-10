​Фонтан заработал в Сургуте ко Дню города

В Сургут возвращаются фонтаны: об открытии одного из них в соцсетях сообщил глава города Вадим Шувалов. «Ура! Спустя годы бездействия, вновь заработал фонтан на площади перед администрацией! Отличный подарок городу ко дню рождения», — прокомментировал градоначальник.

Напомним, что фонтаны находились и ранее на площади перед администрацией — однако они были закопаны и представляли собой клумбы. Это вызывало нарекания со стороны горожан, которые были уверены, что в Сургуте фонтаны должны работать.

Единственный подсвеченный фонтан на воде был демонтирован на городской реке Сайма несколько лет назад.