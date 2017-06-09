​Югра получит новый герб

В скором времени Югре пророчат обзавестись новым гербом. Нынешний символ региона, как это давно известно, не отвечает законам геральдики. Он был утвержден в 1995 году, но не прошел согласование с Геральдическим советом при президенте России.

Кстати: На сегодняшний день наш регион остается единственным субъектом на территории УрФО, не имеющим зарегистрированной символики

И вот месяц назад в рамках проекта «Многовековая Россия» началась совместная работа ученых, экспертов Геральдического совета, историков и краеведов. Их цель – привести герб Югры к геральдически верному внешнему виду (напомним, что подобные попытки уже предпринимались в 2008 году, но тогда югорский герб опять не смогли согласовать).

В окружном правительстве уже состоялось обсуждение тех вариантов символа города, которые ранее были представлены Геральдическим советом. Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов в процессе видеоконференции сообщил, что в предстоящие три месяца югорчане смогут обсудить представленные проекты геральдических художников, предложить свои идеи по их доработке и совершенствованию.

Судя по эскизам, новый герб будет выглядеть весьма пышно: в поле рассеченного зеленого и синего щита размещен символ двуглавой птицы (раньше он был стилизованным). Щитодержателями выступают черные лис и медведь с раскрытыми пастями, из которых торчат языки. В лапах звери держат флаги. На одном их них расположены перекрещенные копья, на втором – человек в набедренной повязке с дубиной (это гербы двух древних княжеств – Кондийского и Югорского). Сверху герб увенчан короной Российской Империи.